لاستكمال مسيرة البناء.. برلمانية: السيسي استجاب لنداء الملايين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ترشحه رسمياً اليوم لإنتخابات الرئاسة المقبلة ، جاء إستجابة لنداء الملايين من المصريين وللقوي السياسية الذين نزلوا إلي الشوارع والميادين اليوم لدعم ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح.

وقالت “نبيه” تصريحات صحفية لها اليوم، إن دعم الرئيس السيسي في الإنتخابات ضرورة وطنية لإستكمال مسيرة البناء والإنجازات التي تحققت طوال الـ 10 سنوات الماضية.

وأشارت "نبيه"، إلى أن ما تحقق في عهد الرئيس السيسي طوال السنوات الـ 10 الماضية من إنجازات لم يتحقق قبل ذلك، موضحة أن مصر شهدت طفرة تنموية في كافة المجالات ،من مشروعات قومية كشبكة طرق بمواصفات عالمية ، والمدن الجديدة التي تستوعب الزيادة السكانية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي اتخذت الكثير من الإجراءات لمواجهة الأزمة الإقتصادية ، من أجل التخفيف عن المواطنين في تلك الظروف كزيادة الحد الأدني للأجور ورفع المعاشات وتكافل وكرامة وغيرها من الإعفاء الضريبية.

وأضافت: أن مصر شهدت مبادرات قومية كانت لها دوراً كبير في حياة الناس كمبادرة حياة كريمة التي غيرت من حياة المواطنين في القري والريف والصعيد ومبادرات الصحة المتنوعة.

ودعت "نبيه" المواطنين ضرورة الاصطفاف الوطني خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال خطط البناء التى بدأها، مطالبا المصريين ممن لهم حق الانتخاب بالمشاركة الفاعلة في الاقتراع والمساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن، من خلال اختيار من يقود الدولة المصرية خلال السنوات المقبلة.