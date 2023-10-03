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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: سعيدة بإطلاق المنصة الرقمية SHEconomy وأدعو نساء مصر للانضمام لها

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة هاربين أرورا مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، بهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لإطلاق المنصة الرقمية SHEconomy ، مشيدة بسهولة استخدامها واتاحتها للسيدات مجانًا ، مؤكدة على أهمية انضمام السيدات المصريات من جميع فئات المجتمع إلى هذه المنصة ، والاستفادة من خدماتها لتحقيق التمكين الاقتصادي لهن، معبرة عن تمنياتها بأن تنضم إليها  ١٠ آلاف سيدة مصرية خلال بضعة أعوام  ، ومن ثم الالتقاء معًا في المعارض لتبادل الخبرات.

و استعرضت الدكتورة مايا مرسى البرامج والمشروعات التي أطلقها المجلس ويعمل عليها وتشمل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة" ، ضمن برنامج الشمول المالي، لافتة الى نموذج المحاكاة البنكية ودوره فى تعليم السيدات استخدام المنصات الرقمية.

كما تطرقت رئيسة المجلس إلى قضية العنف السيبراني الذى يعد تحديًا عالميًا ملحًا يشكل حاجزًا مقلقًا ضد قيادة المرأة ومشاركتها في عمليات صنع القرار ،  مؤكدة على أهمية تضافر الجهود للقضاء على هذا العنف، و أهمية وضع قواعد لتغيير المعايير المجتمعية على شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع حدود للذكاء الاصطناعي لحماية جميع النساء والفتيات.

فيما أوضحت الدكتورة هاربن أرورا أن المنصة الرقمية SHEconomy   تم الإعلان عنها خلال المنتدى الاقتصادي للمرأة الذي عُقد بالقاهرة منذ بضعة أعوام تحت رعاية  رئيس الجمهورية ، تم تطويرها حتى أصبحت جاهزة للعمل بجميع اللغات، لتصبح منصة مخصصة لرائدات الأعمال لعرض وتبادل المنتجات والمعلومات والخدمات حول العالم، وذلك من خلال ثلاث خطوات بسيطة (تحميل المنتج أو الخدمة عبر الإنترنت والبدء في التعامل على المنصة) ، مؤكدة على أهمية دور هذه المنصات الرقمية في تحقيق تمكين المرأة اقتصاديًا ، مشيرة إلى وجود خمس منصات رقمية للمرأة وهي رابطة جميع السيدات All Ladies League (ALL) والمنتدى الاقتصادي للمرأة (WEF)، وغرفة التجارة والصناعة الهندية للنساء، ومنصة SHEconomy وG100.

كما أوضحت الدكتورة هاربن أرورا أنه جارى تطوير المنصة العالمية G100 ، حيث تم عقد ٦٠ اجتماع ضمن 100 اجتماع متوقع لمناقشة سبل العمل لتطوير هذه المنصة ، معبرة عن أملها فى تعزيز التعاون مع المجلس لتشجيع ١٠آلاف سيدة مصرية للانضمام لها على مدار العامين القادمين.

يذكر أن  G100 هي منصة عالمية للعمل المشترك لتحقيق التمكين والمساواة بين الجنسين وتوفير القيادة الفكرية حول ما يجب القيام به من أجل تحقيق الشمولية والسلامة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة على مستوى العالم، ومعالجة الفجوات بين الجنسين وتحقيق التكافؤ بين الجنسين خلال هذا العقد.

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