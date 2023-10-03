هيزود الميزانية ويكمل التطوير|رضا حجازي لـ«صدى البلد»: شكراً للرئيس على اهتمامه بالتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من خلال موقع “صدى البلد”، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بملف التعليم في مصر، وقناعته بأهمية بناء الإنسان المصري.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الرئيس يخطط لاستكمال تطوير التعليم، لقناعته الكبيرة بملف التعليم باعتباره قاطرة التقدم في البلد.

وقال إن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت تطورا هائلاً في ملف التعليم.

وسرد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رحلة تطوير التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم بناء مناهج جديدة تماما وفقا للمعايير الدولية، من رياض الأطفال.

وأكد أن الدولة حرصت على بدء تطوير التعليم من أول رياض الأطفال، لأنه من المعروف أن الطفولة هي السنوات الذهبية للفرد والتي ينمو فيها معدل الذكاء.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن، وصلت المناهج الجديدة لجميع صفوف المرحلة الابتدائية، مشيراً إلى أنها تنمي لدى الطلاب مهارات بناء الشخصية والاستقلالية والاعتماد على الذات وحل المشكلات وتنمية التفكير.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطار التطوير وصل للمرحلة الإعدادية، لافتاً إلى أنه تم إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية المطورة، بالإضافة لإعداد الوثائق النوعية للمواد الدراسية التي في ضوئها سيتم طرح المسابقات لعملية التأليف.

وشدد على أن مناهج المرحلة الإعدادية المطورة سوف تسير بنفس فلسفة التطوير القائمة على تنمية مهارات حل المشكلات وتنمية التفكير الناقد والتفكير الابتكاري، بالإضافة للاهتمام بموضوعات ريادة الأعمال والقضايا السكانية والتغير المناخي والتعلم الأخضر.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرئيس وجه ببناء 100 مدرسة جديدة في إطار المدارس المتميزة، وهو ما يؤكد اهتمامه البالغ بالتوسع في إنشاء المدارس.

وبشأن ميزانية التعليم، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على زيادة ميزانية التعليم في الفترة المقبلة، لقناعته بأهمية التعليم بصفته السبيل لصناعة المستقبل وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية.

وفيما يخص التعليم الثانوي، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم بناء بنوك أسئلة كما تمت عملية ميكنة الامتحانات في التعليم الثانوي.

وقال الوزير إن نظام اسئلة امتحانات المرحلة الثانوية تغير تماما لأنها صارت تقيس المستويات العليا للتفكير لدى الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني في امتحانات المرحلة الثانوية، وتم توزيع تابلت على كل طالب في المرحلة الثانوية.