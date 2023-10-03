عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيزود الميزانية ويكمل التطوير|رضا حجازي لـ«صدى البلد»: شكراً للرئيس على اهتمامه بالتعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من خلال موقع “صدى البلد”، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بملف التعليم في مصر، وقناعته بأهمية بناء الإنسان المصري.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن الرئيس يخطط لاستكمال تطوير التعليم، لقناعته الكبيرة بملف التعليم باعتباره قاطرة التقدم في البلد.

وقال إن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت تطورا هائلاً في ملف التعليم.

وسرد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رحلة تطوير التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم بناء مناهج جديدة تماما وفقا للمعايير الدولية، من رياض الأطفال. 

وأكد أن الدولة حرصت على بدء تطوير التعليم من أول رياض الأطفال، لأنه من المعروف أن الطفولة هي السنوات الذهبية للفرد والتي ينمو فيها معدل الذكاء.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن، وصلت المناهج الجديدة لجميع صفوف المرحلة الابتدائية، مشيراً إلى أنها تنمي لدى الطلاب مهارات بناء الشخصية والاستقلالية والاعتماد على الذات وحل المشكلات وتنمية التفكير. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قطار التطوير وصل للمرحلة الإعدادية، لافتاً إلى أنه تم إعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية المطورة، بالإضافة لإعداد الوثائق النوعية للمواد الدراسية التي في ضوئها سيتم طرح المسابقات لعملية التأليف.

وشدد على أن مناهج المرحلة الإعدادية المطورة سوف تسير بنفس فلسفة التطوير القائمة على تنمية مهارات حل المشكلات وتنمية التفكير الناقد والتفكير الابتكاري، بالإضافة للاهتمام بموضوعات ريادة الأعمال والقضايا السكانية والتغير المناخي والتعلم الأخضر.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرئيس وجه ببناء 100 مدرسة جديدة في إطار المدارس المتميزة، وهو ما يؤكد اهتمامه البالغ بالتوسع في إنشاء المدارس. 

وبشأن ميزانية التعليم، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على زيادة ميزانية التعليم في الفترة المقبلة، لقناعته بأهمية التعليم بصفته السبيل لصناعة المستقبل وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية.

وفيما يخص التعليم الثانوي، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم بناء بنوك أسئلة كما تمت عملية ميكنة الامتحانات في التعليم الثانوي. 

وقال الوزير إن نظام اسئلة امتحانات المرحلة الثانوية تغير تماما لأنها صارت تقيس المستويات العليا للتفكير لدى الطلاب. 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ تطبيق نظام التصحيح الإلكتروني في امتحانات المرحلة الثانوية، وتم توزيع تابلت على كل طالب في المرحلة الثانوية.

السيسي عبد الفتاح السيسي التعليم التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

يارب يمر على خير.. العالم الهولندي يحذر من زلازل حرجة

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

فيديو

وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ