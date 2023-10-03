عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادى دجلة يضم بطلة الإسكواش نور الطيب

نور الطيب
نور الطيب

أعلنت أندية وادى دجلة ضم اللاعبة نور الطيب لصفوف فريق الإسكواش بالنادي. 

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة "وادى دجلة" على إعداد واستقطاب الأبطال الرياضيين بمختلف الألعاب للمنافسة على البطولات القارية والدولية الكبرى.

ونجحت البطلة نور الطيب في الفوز بلقب بطولة ساوث ويسترن، المقامة بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بعد فوزها على الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-1 لتحقق أول بطولة في موسم 2023/2024.

وتعتزم أندية وادى دجلة دعم البطلة نور الطيب- المصنفة الـ6 عالميًا- للمنافسة على كبرى البطولات خلال الفترة المقبلة، والتقدم في التصنيف العالمي للإسكواش للسيدات.

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش، أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة.

وتأسست أندية وادى دجلة، عام 2002، وخلال أكثر من 20 عامًا نجح في إنشاء أكبر عدد من الأندية تصل إلى9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط تقدم 20 رياضة مختلفة، وتضم أكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس، بالإضافة إلى حمامات السباحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. المركزى يطرح أذون خزانة| استثمر فلوسك بأعلى ربح

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

يارب يمر على خير.. العالم الهولندي يحذر من زلازل حرجة

طعنها 14 مرة .. حيثيات إعدام شخص أنهى حياة زوجته في النزهة

5 معلومات عن آن لولييه الفائزة بجائزة نوبل في الفيزياء 2023

كيف يمكن إستخدام الفرامل بشكل صحيح خلال فصل الخريف؟

كرة نار تحول سماء الليل في بريطانيا إلى اللون البرتقالي.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوز عالمين فرنسيين وآخر مجري بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023.. تفاصيل

لن تصدق عمرها.. فيديو مذهل لمعمرة تقفز من ارتفاع 4100 متر بأمريكا

بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن.. الداخلية تطلق مبادرة "رد الجميل"| صور

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

فيديو

وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

الإسكندرية في خطر .. توقعات بكارثة تضرب 3 مدن عربية بعد إعصار دانيال «فيديوجراف»

زلزال يضرب الذهب ومفاجأة بسعر عيار 21.. شاهد

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ