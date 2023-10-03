اقتصادي: برنامج الإصلاح كان بمثابة درع واقي للدولة

قال ماجد عبد العظيم، رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن المشهد الاقتصادي والأمني، خلال 2011 كانوا في وضع سيء للغاية، متابعا: لا وجود للاقتصاد دون استقرار أمنى، فهم وجهان لعملة واحدة.

وأضاف "ماجد عبد العظيم" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن المشهد خلال فترة 2011 كان ضبابيا وغير واضح، متابعا: هناك بعد الخطوات التي يجب أن تتخذها إي دولة لإحداث إصلاح اقتصادي شامل، أهمهم القضاء على الإرهاب.

واسترسل: مصر نجحت بالفعل في القضاء على الإرهاب، وعليه تم وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ستهدف وجود تنمية شاملة ومستدامة وتحقيق معدلات نمو مرتفع، بالإضافة إلى تحقيق مستوى معيشي يليق بالمواطن المصري.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان بمثابة درع واقي للدولة المصرية، في ظل الأزمات العالمية التي اجتاحت العالم خلال الفترة الماضية.