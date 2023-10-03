جمال رائف يوضح دلالات تطور العلاقات المصرية الخارجية خلال 10 سنوات

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن العلاقات الخارجية المصرية خلال عام 2014، كانت تقليدية، ولم تعطِ العوائد المستهدفة منها على مدار تلك السنوات.

وأضاف "رائف"، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة "تن"، أن العلاقات المصرية الخارجية مرت بعدة مراحل خلال عام 2014، فهي لم تكن مثمرة ونمطية وتقليدية، متابعا: “بعد عام 2014 أصبحت العلاقات الخارجية أكثر فاعلية”.

وتابع: “مصر اعتمدت على بعض الأدوات والآليات الجديدة في تفعيل دورها الدولي والإقليمي، وبالفعل أصبح لدينا اتزان وتعاون دولي وإقليمي واضح”.

وشدد على أن الرئيس السيسي يؤكد أن العلاقات المصرية العربية الأفريقية لها الأولوية لدى الدولة، متابعا: “السيسي تمكن من زيارة دول أفريقية لم تتم زيارتها من قبل”.