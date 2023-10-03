تكريم عوض تاج الدين ومصطفى الفقى وشريف مختار باحتفالية يوم القلب العالمى

أقامت اللجنة الثقافية بنادى الجزيرة بالزمالك ندوة للتوعية بأمراض القلب، تحت رعاية وتنظيم جمعية قلوب مصر الخيرية، صاحبها قافلة علاجية للكشف والتحاليل الطبية على يد أكبر أطباء القلب والأطفال والتحاليل فى مصر ، من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وألقت الدكتورة نشوى الهجرسى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ورائدة طب الرعاية المركزة فى مصر محاضرة مهمة حول أصابات الشباب بأمراض القلب نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة.

وأكدت أن الرياضة مهمه جدا ومن لا يستطيع الذهاب للنادى يمكنه الهروله فقط لمدة ١٥ دقيقة يوميا ويمكن البدء من دقيقتين فى اليوم ، مضيفة أن العادات الغذائية الخاطئه وراء إصابات القلب والشرايين كالأسراف فى الفاست فوود والمشروبات الغذائية.

ودعت د نشوى وهى رئيس مجلس إدارة جمعية قلوب مصر، الشباب والكبار للتوجه لمقر الجمعية للكشف بالمجان للإطمئنان على صحه القلب ، ومعرفه كيفيه الوقاية .

كما القى الدكتور جمال شعبان أستاذ حراحة القلب وعميد معهد القلب السابق محاضرة أكد فيها أن الإصابة بالسكر أو الإصابة بزيادة نسبة الأملاح كلاهما يؤثران على القلب ، والأملاح تسبب تصلب الشرايين ، لذلك يجب المتابعه الدورية والإهتمام بالشباب .

وفى كلمتها أكدت الدكتورة أمال إدريس أستشارى طب الأطفال ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أن الإهتمام بالقلب يجب أن يبدأ من الطفولة، فيجب أن تطمئن الان كل فتره على الأجهزة الحيوية لدى طفلها حتى ولو لم يشتكى من مرض ، فالأكتشاف المبكر يحل ٩٠٪؜ من المشاكل .

وحضر اللقاء أيضا الدكتور أحمد طمارة أستاذ القلب بجامعه عين شمس وأمين عام الجمعيه الذى أكد أن شعار حمله اليوم العالمى للقلب هذا العام هو أمشى كتير تتحسن صحتك، مؤكدا أن نمط الحياة هو ما يحدد مدى الإصابة وخطورتها .

أما الدكتور محمود طنطاوى أستاذ أمراض القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فقد أكد أن التوعية من اهم ماتحرص علية الجمعية من خلال القوافل العلاجية والإعداد للمؤتمر السنوى الذى يعقد فى مارس من كل عام مؤكدا أن الوعى هوأول خطوة فى العلاج لأى مشكلة لذلك تحرص الجمعية على تنظيم ندوة شهريا للوصول إلى مختلف فئات المجتمع .

وكرمت اللجنة الثقافية بنادى الجزيرة برئاسة اللواء عادل عبد الباقى الدكتورة نشوى الهجرسى والدكتور جمال شعبان .

كما كرمت جمعية قلوب مصر خلال الاحتفالية عددا من رموز الطب والفكر والفن فى مصر منهم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والمفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية السابق والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة ، والدكتور شريف مختار رائد طب وجراحة القلب فى مصر، والكاتبة الصحفية أمانى ضرغام مدير تحرير جريدة الأخبار ، والكاتبة الصحفية منى رجب مدير تحرير الأهرام .