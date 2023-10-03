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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برعاية ملك المغرب.. المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في مؤتمر الأمن الغذائي 2023

وفد المنظمة العربية
وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية

شارك وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية في فعاليات مؤتمر الامن الغذائي العربي، وذلك في مدينة مراكش في المملكة المغربية خلال الفترة 2-3 اكتوبر 2023م.


وانعقد المؤتمر تحت رعاية الملك ُمحمد السادس وبتنظيم من اتحاد الغرف العربية، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا ، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، واتحاد الصناعات الغذائية،  وجاء المؤتمر في دورته للعام 2023 بعنوان: "الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي".


وناقش المشاركون على مدار خمسة جلسات عمل عدد من المحاور الهامة استهلتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالمداخلة الرئيسية للمؤتمر حول واقع الامن الغذائي في الوطن العربي والتطلعات والرؤى المستقبلية، تناولت اخر المستجدات حول اوضاع الامن الغذائي في الدول العربية وتطور الفجوة الغذائية للمنتجات الغذائية الإستراتيجية الرئيسية واهم العقبات والمعيقات التي واجهت الدول في تحقيق الأمن الغذائي وعلى راسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتحديات تغير المناخ وندرة الموارد المائية وغيرها.

وأوضحت اخر المستجدات في الحراك العربي في مجال الامن الغذائي وقرارات القمم العربية والاستراتيجيات ذات الصلة التي اطلقتها المنظمة خلالها. 

وقدم وفد المنظمة عدد من اوراق العمل خلال جلسات المؤتمر تناولت موضوع الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الامن الغذائي، وكذلك تطوير سلاسل القيمة والتجارة العربية لتحقيق الامن الغذائي، بالاضافة الى جهود دعم الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات ريو البيئية ، وتحديات ندرة المياه واعتماد ممارسات صديقة للبيئة في الزراعة.

 

اتحاد الغرف العربية اتحاد الغرف الامن الغذائي العربى التجارة العربي الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الروسية الأوكراني

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