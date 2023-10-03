وكيل الشيوخ: ترشح الرئيس السيسي لولاية أخرى يحفاظ على مقدرات الوطن وانجازاته

أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ترشحه لولاية رئاسية جديدة ياتي للحفاظ على على مقدرات الوطن وما حققته الدولة من مكتسبات وانجازات في عهدة ، استعادت فيها الاستقرار والتنمية ، مؤكدا أن كلمات الرئيس أمس ترجمت وجسدت سنوات من الجهد وعرق والمثابرة منذ تولية المسئوليه في 2014 حماية للوطن والمواطن .



وأضاف أبو شقة ، في تصريحات للمحررين البرلمانين ، عقب الجلسه العامه اليوم ، الي ان استجابة الرئيس السيسي لنداءات ورغبة الشعب المصري وهو تكليف شعبي لزعيم وطني شجاع حافظ علي وطنة في احلك الظروف ، وعاد مرة اخري ليتحمل مسئولية وطن وشعب ، لبناء دولة وطنية حديثه تلبي طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة .

وتابع وكيل الشيوخ ، إلي أن الضمانات التي اقرتها الدولة المصريه في الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات الرئاسية، يؤكد علي دعم مناخ الديمقراطيه والحرية ويؤكد أننا أمام مارثون انتخابي ديمقراطي نزيه .

وتقدم أبو شقة، باسمي آيات الشكر والعرفان للرئيس السيسي الذي لم يتأخر عن نداء الوطن ، وكان عالعهد دائماً كما تحمل المسئولية الوطنيه في 2014 عاد ليلبي نداء الوطن في الحفاظ علي مقدرات الوطن في 2024 وتحقيق ما يصبوا المصريين في دولة عصرية حديثة.

وأكد أبو شقة ، أن المصريين امامهم فرصة تاريخيه للخروج والمشاركه ، في مارثون الانتخابات الرئاسيه ليعبروا عن إرادتهم بكل حرية لاختيار رئيسهم ، ليؤكدوا عظمة المصريين وريادتهم ، مطالبا المصريين جميعا في أن يشاركوا هذا العرس الديمقراطي ، سيما أن الانتخابات علي مدار ثلاثة أيام ، واننا امام ضمانات قانونيه غير مسبوقه تؤكد ان ان صوت المواطن في الصندوق هو المعبر عن الإرادة الحقيقة للمصريين .