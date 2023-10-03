مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. تحرك جديد في أسعار الذهب.. والعالم الهولندي يثير القلق من جديد| نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم الثلاثاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



9 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على محافظات الجمهورية، موضحة أبرز الظواهر الجوية التي تؤثر على البلاد اليوم، ويأتي في مقدمتها سقوط أمطار متفاوتة في الشدة.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".



البصل والطماطم في النازل.. مفاجأة سارة للمواطنين بعد رسالة وزير التموين

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة خلال هذه الفترة انخفاضات في الأسعار، بعد أن شهدت من قبل ارتفاعات، وعلى أثر ذلك اتخذت الحكومة قرارات لضبط الأسواق، منها منع تصدير البصل.



نشاط زلزالي اليوم.. العالم الهولندي يثير القلق من جديد.. فيديو

يتوقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، أن هناك زلزالا سيحدث خلال الفترة الحالية، وأن هناك مناطق ستشهد نشاط زلزالي أقوي.



الرئيس السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



إسلام عنان: فيروس سي كان أكبر عبء اقتصادي وإكلينيكي في مصر

قال إسلام عنان أستاذ اقتصاد الصحة، إن المبادرات الرئاسية تستهدف نشر الكشف المبكر والحماية من الأمراض، متابعا: المبادرات الرئاسية الصحية بدأت بالكشف المبكر عن فيروس سي.



تعود إلى 1400 سنة.. مصر ترمم مخطوطة نادرة للمصحف الحجازي|تفاصيل

رممت مصر مخطوطة أثرية لنسخة من المصحف تعود للنصف الأول من القرن الهجري، فيما قال ملاك نصحي ملاك، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار، عبر تقرير عرضته فضائية العربية، “ معمولة على الرق؛ وهي جلود الحيوانات قديما والتي كانت تستخدم كالأوراق ومكتوبة بالحبر الحديدي وتم ترميمها بشكل جميل جدا”.



أفضل علماء العالم.. أول تعليق من يسري حسن بعد اختياره ضمن قائمة ستانفورد

علق الدكتور يسري حسن، أستاذ الهندسة بجامعة مصر، على اختياره ضمن قائمة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، قائلا: “سعيد بهذا التكريم لعدة أسباب، أهمها وصول مصر لمثل هذه المكانة، وامتلاك مصر ثروة بشرية قادرة على تقديم أبحاث علمية يستشهد بها ويستخدمها الباحثون في شتى جامعات العالم”.



حشرة البق تغزو باريس.. وصحفي فرنسي: المهاجرون السبب|فما القصة؟

برر الصحفي الفرنسي باسكال برود انتشار حشرة البق في فرنسا ، أن سببها المهاجرون غير النظاميين، وطرح “باسكال” سؤالا خلال لقاء تلفزيوني ملمحًا إلى أن الظروف الصحية والنظافة التي يتمتع بها المهاجرون الموجودون على الأراضي الفرنسية كانت سببًا في انتشاره.



