فوز أباظة ومحسب والسادات ومقلد بهيئة مكتب الشئون العربية

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب أحمد فؤاد أباظة رئيسا للجنة.
وفاز بمقعد الوكالة كل من النائبين عباس السادات وأيمن محسب وفى أمانة السر النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب أحمد فؤاد أباظة رئيسا للجنة.
وفاز بمقعد الوكالة كل من النائبين عباس السادات وأيمن محسب وفى أمانة السر النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.