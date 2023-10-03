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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الإصلاح والنهضة ينتقد تصريحات طنطاوي: شعارات جوفاء وتدل على إفلاس سياسي

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

انتقد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما وجهه أحمد طنطاوي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية من تصريحاته وادعاءاته الباطلة.

 

واستنكر عبد العزيز تلك الادعاءات العارية عن الصحة والتي تنم عن عدم إدراك البرلماني السابق لماهية التنمية ولا لكيف تبنى الأوطان، وأنها لا تعدو كونها شعارات جوفاء تدل على إفلاس سياسي وعدم قدرة المرشح المحتمل على الرد على ما تم إيراده من قبل الحكومة من أرقام وكشف حساب ومستهدفات واضحة ضمن مؤتمر "حكاية وطن".

 

ودعا هشام المرشح المحتمل إلى التركيز في جمع التوكيلات اللازمة بدلًا من محاولاته المستمرة لجر المشهد الانتخابي إلى معارك جانبية لا طائل منها، متسائلا: أين برنامجك الانتخابي البديل؟ وأين الحلول التي يعد بها المصريين من أجل حياة أفضل للمواطن.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة أحمد طنطاوي رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

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