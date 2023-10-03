عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم لـ31 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل، لجلسة 31 أكتوبر الجاري.

المشدد 3 سنوات لعامل تاجر في المخدرات وقاوم السلطات

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قرار وزير المالية الخاص بصندوق الرعاية الصحية


كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة ، قضت بالحبس عامين لـ 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.


قال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و  و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

txt

اليوم الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

txt

زوروا خطابات تخصيص بمشروعات الدولة..الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بالنصب على المواطنين


وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

لمقطم صبري عبد المنعم النصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

موضوعات متعلقة

المشدد 3 سنوات لعامل تاجر في المخدرات وقاوم السلطات

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية قرار وزير المالية الخاص بصندوق الرعاية الصحية

روجوا عملات نقدية مقلدة.. محاكمة 3 متهمين في عابدين اليوم

اليوم الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

زوروا خطابات تخصيص بمشروعات الدولة..الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بالنصب على المواطنين

320 جرام هيروين .. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل البساتين

بتهمة الخطف.. السجن المشدد 10 سنوات لسائق البساتين

تدخل لفض مشاجرة..قرار من المحكمة ضد صاحب محل بلاي ستيشن أنهى حياة زبونه

ترشيحاتنا

مساجد آل البيت تستعيد بريقها في عهد السيسي.. صور

رئيس الوزراء: الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية

وفرة في السلع الأساسية.. الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض الأسعار

للمقبلين على الزواج.. طرح شقق سكنية 90 مترا متشطبة بـ350 ألف جنيه

إسرائيل تمنع 3 وزراء خارجية أوروبيين من زيارة مناطق بالضفة الغربية

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

بملابس مقتبسة من الألعاب الإلكترونية.. ساندي تتألق بلوك عصري خلال حفلها بالكوربة

ألفاظ غريبة| ماذا قال محمود علاء لـ مدحت عبد الهادي؟

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

فيديو

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ