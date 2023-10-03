بدوي رئيسا لاتصالات النواب.. وكريم درويش للجنة الشئون العربية

أسفرت انتخابات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد بدوى بمنصب رئيس اللجنة.



كما فاز بمنصب وكيل اللجنة النائب أحمد نشأت منصور وفازت النائبة مارثا محروس بمنصب وكيل اللجنة والنائب محمد عبادة أمين السر وتمت انتخابات بفوز هيئة مكتب اللجنة بالتزكية.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة “أشكر كل زملائي الذين أعطوني ثقتهم للمرة الرابعة برئاسة اللجنة، مؤكداً أننا أسرة واحدة نعمل لمصلحة الوطن”.

وتابع بدوي أن لجنة الاتصالات من أهم اللجان النوعية في مجلس النواب وأن انتخابات اللجنة تمت في أجواء تنم عن زمالة ومشاركة فعالة من كل أعضاء اللجنة.

وأضاف بدوي أن دور الانعقاد الجديد علي قدر كبير من الأهمية وستتم مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، ستكون محور اهتمام الشارع المصري وتلبي طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وفاز كريم درويش بالتزكية برئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بينما فاز النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بوكالة اللجنة، كما فازت النائبة سحر البزار بمنصب الوكيل، وفازت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنصب أمين السر، وكلها جاءت بالتزكية.