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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة.. ونورا علي تفوز بسياحة النواب

صدى البلد

أسفرت نتائج انتخابات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، عن فوز الدكتور محمود حسين ، برئاسة اللجنة بالتزكية للمرة الرابعة علي التوالي ، كما فاز سامر  التلاوي بمنصب وكيل أول اللجنة ومحمد لبيب وكيل بدلا من حسام غالي وحازم إمام أمين سر اللجنة.

كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن فوز النائبة نورا على بمقعد  رئيس لجنة السياحة بالتزكية، وفاز أحمد الطيبي ومحمد عبد المقصود وكيلى اللجنة، وفازت النائبة أمانى الشعولى بمقعد أمين السر.

كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،دعا أعضاء مجلس النواب، إلى التسجيل في اللجان النوعية لإجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية

ونظمت لائحة مجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

وبموجب قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنتخب كل لجنة برلمانية في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وحسب اللائحة، تُقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجل، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري،وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

 

الشباب والرياضة اللائحه الداخليه لمجلس النواب انتخاب المرشحين بالتزكية النواب

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