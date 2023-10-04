الشيوخ يعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس.. اليوم

يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات، وعرض اللجان النوعية على المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، وأخيرا إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

وعقد مجلس الشيوخ امس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

وتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2023 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد الرابع، وقرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول.