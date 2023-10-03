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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصليب الأحمر: عاصمة كاراباخ شبه خالية من السكان بعد نزوحهم الجماعي لارمينيا

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

أعلن مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن عاصمة ناجورنو كاراباخ لم يبق فيها غير المئات فقط من السكان، منهم المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، واصفًا الشوارع الخالية بأنها "سريالية"، وفقا لنبأ أفادت به "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن "رويترز".

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أول قافلة مساعدات من الصليب الأحمر تصل لـ الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

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الصليب الأحمر : لم نأمر بأي إخلاء لمدينة درنة المنكوبة

 

وذكر ماركو سوتشي، رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال رابط فيديو من عاصمة كاراباخ المعروفة باسم "ستيباناكيرت" في أرمينيا وخانكندي بأذربيجان: "المدينة الآن مهجورة تمامًا".

وأضاف رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، أن المستشفيات لا تعمل، الأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة، لذا فإن المشهد سريالي تمامًا.

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