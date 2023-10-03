وكيل مجلس الشيوخ: الرئيس استجاب لدعوة الملايين لاستكمال المسيرة الوصول لبر الأمان

رحبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداء ملايين المصريين وإعلانه الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتلبيته نداء الشعب المصري لاستكمال المسيرة وتحمل الأعباء وتحدي الصعاب، حتى يصل بالسفينة إلى بر الأمان.

استكمال الحلم لمصرنا العزيزة



وقالت فوزي –في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط- إن كلمات الرئيس السيسي التي جدد فيها العهد على استكمال الحلم لمصرنا العزيزة أثلجت صدورنا، مضيفة "له مني ومن جموع الشعب المصري العظيم كل التحية والتقدير على عزمه استكمال المسيرة وتحمل الأعباء وتحدي الصعاب، حتى يصل بالسفينة إلى بر الأمان الذي يطمح إليه كل مصري".



وتابعت فيبي أن جموع المصريين استدعت الرئيس ليحقق لها ما حلمت به ويستكمل تنفيذ وعده بمصر قوية رائدة في مقدمة دول العالم، فاستجاب الدعوة ولبى النداء، كعادته دائما في كل المواقف الحاسمة، التي كان لتلبيته نداء المواطنين فيها النتيجة التاريخية التي فصلت بين بقاء دولة وبين انهيارها وبين استقرار شعب وبين تبدده.



وأكدت فيبي أن جموع المصريين من كل المناطق والانتماءات تقف خلف الرئيس السيسي لاستكمال تنفيذ المشروع الوطني العملاق للجمهورية الجديدة.