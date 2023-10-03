رئيس جامعة حلوان: الرئيس حقق طفرة بمختلف المجالات ويجب استكمال مسيرته

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان إن إنجازات الرئيس السيسي في مختلف المجالات تستحق الثناء، ويجب استكمال مشروعاته العملاقة في مجالات الطاقة والمشاريع العمرانية والجامعات .

وتابع رئيس جامعة حلوان أن إنجازات الرئيس في المجالات المختلفة تعد طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا في وقت قصير، وأشاد بدور الرئيس السيسي في تحقيق هذه الأهداف الوطنية، ودعا إلى استمرار مسيرته من أجل مصر وشعبه ، موضحا أن أي تنمية ونهضة حقيقية لا يمكن أن تتحقق الا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار .

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه برغم التحديات العالمية التى واجهت البلاد إلا أن الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة لتجاوز هذه الأزمة، وأننا نتطلع جميعا ونسعى إلى استمرار استكمال مسيرة التنمية والاستقرار في كل القطاعات.

ودعا رئيس جامعة حلوان أبناء الوطن إلى ضرورة الحفاظ على مصر و الوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها، مشيرا إلى أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لدعم مسيرة الاستقرار واستكمال الإنجازات.