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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهم المواطنين بتغيير العملات من محلية لأجنبية.. محاكمة عاطل عابدين 8 أكتوبر

صدى البلد

قررت محكمة جنح عابدين، تأجيل محاكمة عاطل لجلسة 8 أكتوبر الجاري، بتهمة سرقة المواطنين بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.
وأكدت معلومات وتحريات قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم والنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات (محلية وأجنبية).
بمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبإحالته للمحاكمة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

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