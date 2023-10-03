الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة بعنوان "الدروس والعبر المستفاده من حرب أكتوبر"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الدروس والعبر المستفاده من ذكري حرب أكتوبر" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الشيخ عبد العزيز يوسف من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة قدم الندوة التي اوضح فيها كيف كان نصر أكتوبر وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية ، وعنواناً للتضامن العربي ، ويبين أن العبور العظيم كان ملحمة رائعة فى تاريخ مصر المعاصر ، سطر فيه جنود مصر ملحمة بطولية على ضفاف القناة وأنه لا مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية الى جانب التخطيط العلمى والفكر الخلاق هذا ما اثبته انتصار أكتوبر المجيد.