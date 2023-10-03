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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر والوعي|عنوان الحلقة الثالثة من صالون تواصل الأجيال

صدى البلد

تعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، صالون تواصل الأجيال تحت عنوان: "الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي"، وذلك في السادسة مساء الأربعاء المُقبل الرابع من أكتوبر.

 

وقال أيمن عبدالمجيد، يستضيف الصالون عددًا من رواد المهنة الذين قاتلوا بالقلم على جبهة حرب تحرير سيناء، أكتوبر 1973، وأبطال من المقاتلين أصحاب البطولات من قواتنا المسلحة، للاستفادة من دروس وروح انتصار أكتوبر في مواصلة القتال على جبهة الوعي والتنوير.

وأضاف عبدالمجيد: يستضيف الصالون  اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان،  واللواء ماجد شحاته أحد أبطال المجموعة 139 صاعقة، والبطل رقيب مُقاتل محمد المصري دمر 27  دبابة، في مواجهات مع العدو .

ومن كبار المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر، عميد المحررين العسكريين، والكاتب الصحفي عبدالله حسن الذي شارك في الحرب مُقاتل ومراسل صحفي، والزملاء المحررين العسكرين بالمؤسسات الصحفية.

ويعقد الصالون شهريًا، بهدف التواصل بين أجيال مهنة الصحافة، ونقل خبرات الأساتذة الرواد إلى الأجيال التالية.

ويدعو أيمن عبدالمجيد مؤسس ومدير الصالون أساتذة وشباب المهنة للمشاركة في هذه الحلقة الخاصة، التي يشارك فيها أبطال من الصحفيين الذين قاتلوا بالسلاح والقلم في حرب العزة والكرامة.

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