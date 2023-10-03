أثناء عودتهم من المدرسة.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال فلسطينيين من الخليل

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 9 أطفال فلسطينيين من تل الرميدة بمدينة الخليل.

ووفقا لـ"وفا" فأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 أطفال من عائلات: التميمي، ومتعب، وشاهين، تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و13 عاما، أثناء عودتهم من مدارسهم الى منازلهم في حي تل الرميدة، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها، ونصبت حواجز عسكرية، بمنطقتي جبل الرحمه وتل الرميدة وشارع الشهداء وحي السهلة وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف والبلدة القديمة، بالتزامن مع مسيرة استفزازية للمستوطنين احتفالا بالأعياد اليهودية.