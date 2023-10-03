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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس لجنة قوى عاملة النواب: نشكر الرئيس لتلبية نداء ملايين المصريين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعرب النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة ، عن سعادته وشكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية نداء ملايين المصريين وإعلانه الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، لمواصلة الإنجازات لبناء "الجمهورية الجديدة"، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصري ، والاستمرار في تطوير الحياة السياسية والحزبية.

فضلا عن تنفيذ المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني التي من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير في حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن الرئيس السيسي نجح في إنشاء الدولة المصرية من جديد ، مؤكدا أن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس خلال السنوات العشر  الأخيرة غير مسبوقة، وأنه هو الأجدر والأكفأ لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال هذه الإنجازات لتحقيق الأمن  والأمان لشعب مصر العظيم والعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأشاد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بكلمات الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن، التي شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم ووعده بأن تكون تلك الفترة امتدادا لسعي مصر وشعبها، مؤكدا أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة المقبلة، عرفانًا بما قدمه في بدايات أعقاب يناير 2011 وصولًا إلى 30 ثورة يونيو 2013 التي أنقذت البلاد من الجماعة الإرهابية التي حاولت النيل من استقرار وأمن البلاد.

وأنه خلال الفترة الماضية نجح في حماية الدولة المصرية من كل المخططات ،ويحقق كل انواع الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين رغم التحديات العالمية.

ودعا النائب عادل عبد الفضيل في ختام تصريحاته كل المصريين إلي أهمية المشاركة بإيجابية فى الاستحقاق الدستورى، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار، لتكون بدايةً حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح.

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