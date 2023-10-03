برلماني: حكاية وطن خارطة طريق للمستقبل.. وثقة المصريين في السيسي كبيرة

قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، جاء استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من كافة الميادين بمحافظات الجمهورية لاستكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه منذ 2014.

وأضاف أبو الوفا، في تصريحات صحفية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق نجاحًا وطفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

كشف حساب قدمه الرئيس السيسي لكل المصريين



وواصل:" مؤتمر حكاية وطن، بمثابة كشف حساب قدمه الرئيس السيسي لكل المصريين، ومداخلاته مع المسئولين والوزراء، تؤكد أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة؛ حيث كان يراجع الوزراء في أرقام واضحة ويصحح هذه الأرقام".

وتابع:" هذا شيء مطمئن، حينما يكون لدينا رئيس يضع يده على كل التفاصيل ويعلم كل كبيرة وصغيرة في الوطن"، مضيفًا أن حكاية وطن، وضع كل التفاصيل أمام المواطنين، وتناول كل الإنجازات بـ"الورقة والقلم"، وهو بمثابة خارطة طريق للمستقبل.



وشدد خالد أبو الوفا، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر للفترة المقبلة لجني حصاد وثمار الجمهورية الجديدة، والإنجازات التي لم تحدث من قبل، مضيفًا أن ثقة المصريين في الرئيس عبد الفتاح السيسي كبيرة.