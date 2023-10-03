سفير السعودية لدى مصر يلتقي نظيره النمساوي

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، في مكتبه بمقر السفارة، اليوم، سفير جمهورية النمسا لدى القاهرة جورج بوستينجر.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.