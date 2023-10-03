نائب رئيس الإسماعيلي عن مباراته مع الأهلي: الجمهور بيتعذب

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات نائب النادي الإسماعيلي.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "نائب رئيس النادي الإسماعيلي: أتمنى من الجهات المسؤولة أن تساعدنا في أن تقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في القاهرة والإسماعيلية لأن جمهورنا "بيتعذب بسبب السفر".

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أضافت للفريق بالطبع، وستكون مهمة أمام الدراويش ضمن مباراة الجولة المقبلة من مسابقة الدوري الممتاز، الأحد المقبل.