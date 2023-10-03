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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد عمال الجيزة ينظم مسيرة حاشدة لتأييد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

صدى البلد

نظم الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام؛ مسيرة حاشدة شارك فيها آلاف العمال بالمحافظة  لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية قادمة.

انطلقت المسيرة من مقر الاتحاد المحلى لعمال الجيزة مروراً بجامعة القاهرة ثم ميدان الدقى، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد " كامل " ان المسيرة شارك فيها كافه العمال بالشركات والهيئات والمؤسسات بمحافظة الجيزة ؛ منوها بأن فريق الاعداد الذى ساهم فى تنظيم المسيرة ضم: أحمد عاشور نائب رئيس اتحاد عمال الجيزة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وسمير منطاش الامين العام للاتحاد ومحمد ابراهيم الامين العام المساعد ومحمد على مسئول الاعلام وفيفى زيادة ونحمده عبد العزيز وسامية حسانين من وحدة التدريب والتثقيف بالاتحاد.

ورددت المسيرة هتافات منها تحيا مصر "بنحبك يا سيسى" و"كلنا معاك يا سيسى" و"معاك هنكمل المشوار" "معاك لاستكمال معركة التنمية " هنعمر ونبنى ونصنع معاك بالجمهورية الجديدة ''.

  كما رفعت المسيرة أعلام مصر ولافتات تأييد للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئيسية القادمة.

وشملت الاحتفالات تقديم مجموعة لفقرات غنائية تفاعل معها الحضور  منها " تسلم الايادى ، حلوه بلادى السمرا بلادى ، يا حبيبتى يا مصر ".

وبذل رجال قطاعات المرور والدفاع المدنى بوزارة الداخلية؛ بالاضافة لهيئة الاسعاف مجهودا ضخما لتسيير الحركة المرورية وتأمين المسيرة وتقديم كافة الاسعافات للمشاركين.

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