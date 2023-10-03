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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 5 عاطلين بالمنوفية والشرقية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 5 عاطلين بالمنوفية والشرقية، بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار.


وكان قطاع الأمن العام، قد تمكن بالتنسيق مع مديريتي أمن المنوفية، والشرقية، من ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة المنوفية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، وبندقية خرطوش، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار.


كما تمكن من ضبط عاطلين مقيمين بمحافظة الشرقية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلوجرام وفرد محلي وطلقة.


وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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