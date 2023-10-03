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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: ماضون في الحفاظ على مقدرات الوطن

اللواء ابراهيم المصري
اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب التكاتف من أجل بناء مصر الجديدة وأن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها الرئيس السيسي كانت حائط صد لحماية الوطن من المخاطر.

 

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحريين البرلمانين، عقب إعلان نتائج انتخابات لجنة الدفاع واللجان النوعية، وفوزه بوكالة اللجنة بأن دور الانعقاد الجديد سيكون حافلا بعدد من التشريعات والقوانين التي ستحدث زخماً كبيرا، تساهم في تسهيل حياة المواطن، موضحا بأن الدولة المصرية تجاوزت الكثير من الصعاب، وننتظر ثمار الجهد والمثابرة لكل المصريين.

 

وشكر المصري جميع أعضاء لجنة الدفاع والامن القومي علي ثقتهم الغالية، مؤكدا أننا أسرة واحدة نعمل من أجل الوطن أقسمنا علي حفظ مقدرات الوطن والحفاظ علي أركانه وترابه، وماضون في رسالتنا من أجل رفعة شان بلدنا الغالي مصري.

 

وكانت أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحي الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.

الأمن القومي مجلس النواب انتخابات

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