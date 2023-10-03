سرقة سيارة عضو بالكونجرس الأمريكي تحت تهديد السلاح في واشنطن

أفادت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، بأن سيارة السيناتور الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويلار، تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح بالقرب من مقر إقامته في منطقة نافي يارد في واشنطن، على بعد مبانٍ فقط من مبنى الكابيتول.

وقالت مصادر لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية إن تنبيهًا تم إرساله إلى أعضاء الكونجرس ذكر أن ثلاثة إلى أربعة رجال حملوا أسلحة إلى رأسه واستولوا على سيارته وهاتفه.

وأكد جاكوب هوشبيرج، كبير موظفي كويلار، نبأ سرقة السيارة، وقال في بيان: “بينما كان عضو الكونجرس كويلار يركن سيارته هذا المساء، اقترب ثلاثة مهاجمين مسلحين من عضو الكونجرس وسرقوا سيارته. ولحسن الحظ، لم يصب بأذى ويعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية.

وجاء في بيانه: “شكرًا لشرطة الكابيتول على تحركهم السريع واستعادة سيارة عضو الكونجرس”.