أعدادهم أكثر من اللازم.. وزيرة الداخلية البريطانية: لن نستطيع استقبال المهاجرين

قالت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا لن تستطيع استقبال جميع المهاجرين خاصة أن أعدادهم وصلت لأعداد أكثر من اللازم.

وأضافت وزيرة الداخلية البريطانية، أنه غير مقبول اتهام بريطانيا بالعنصرية لمجرد أنها نريد تنظيم أوضاع اللاجئين لديها.

وأشارت برافرمان إلى أن لندن ستفعل كل ما يلزم لوقف وصول القوارب وإعادة طالبي اللجوء أو نقلهم لدول آمنة مثل رواندا.

ولفتت إلى أن الحكومة البريطانية المشكلة من حزب المحافظين ستعمل على حماية حدود البلاد بصرامة، بينما حزب العمال يريد فتح الحدود أمام الجميع دون ضوابط.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن سياستنا لن تتغير، ويظل طالب اللجوء مؤهلاً للحصول على دعم اللجوء لفترة محددة من يوم إخطاره بالقرار بشأن طلبه".

وأضاف المتحدث: "يتم إيصال هذا بوضوح إلى الفرد كتابةً، ونحن نشجع الأفراد على وضع خططهم المستقبلية في أقرب وقت ممكن بعد تلقى قرارهم ، سواء كان ذلك مغادرة المملكة المتحدة بعد الرفض ، أو اتخاذ خطوات للاندماج فى المملكة المتحدة بعد الحصول على منحة".