مصرع عضو بالكونجرس الأمريكي وزوجته وطفليهما في تحطم طائرة

أفادت شبكة "إيه بي سي” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في حادث تحطم طائرة صغيرة أدى إلى مقتل جميع ركابها الأربعة، سناتور ولاية داكوتا الشمالية دوج لارسن وزوجته وطفليهما ولاية يوتا.

وأكد حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، وفاتهم في الحادث، وقال: “أنا والسيدة كاثرين نشعر بحزن عميق بسبب الخسارة المفجعة للسناتور دوج لارسن وزوجته إيمي وابنيهما الصغيرين”.

وتابع: “كان السيناتور لارسن أبًا وزوجًا ومدربًا ورجل أعمال ورجل أعمال وسيناتورًا بالولاية ومقدمًا في الحرس الوطني في داكوتا الشمالية، وقد التزم تمامًا بكل من هذه الأدوار بإحساس لا يتزعزع بالشرف والواجب”.

وأضاف: “باعتباره مشرعًا، كان مدافعًا عنيدًا عن الحقوق الفردية والحريات التي دافع عنها من خلال خدمته العسكرية. ونعرب عن أعمق تعازينا وصلواتنا لعائلته وأصدقائه وننضم إلى زملائه التشريعيين، والإخوة والأخوات في الحرس الوطني ومجتمع ماندان. في حداد على الرحيل المأساوي للسناتور لارسن وعائلته”.

تحطمت الطائرة ذات المحرك الواحد Piper PA-23 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كانيونلاندز الإقليمي، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

تم إدراج مالك الطائرة المسجل باسم دوجلاس لارسن من ماندان بولاية نورث داكوتا، وفقًا لسجل الطائرات التابع لإدارة الطيران الفيدرالية.