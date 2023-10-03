نتنياهو يدين البصق على المسيحيين في القدس: نتخذ إجراءات فورية وحاسمة| فيديو

أدان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، انتشار ظاهرة البصق والكراهية وإهانة المسيحيين في مدينة القدس المحتلة من قبل اليهود الذين أسماهم بالمتدينين.

وقال نتنياهو بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "إسرائيل ملتزمة تماما بالحفاظ على الحق المقدس في العبادة والحج إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان".

وأضاف نتنياهو: "أدين بشدة أي محاولة للمساس بالمصلين، وسنتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد هذه الأعمال".

وتابع "إن السلوك العدواني تجاه المصلين غير مقبول.. ولن نتسامح مطلقًا مع أي ضرر يلحق بالمصلين".

وانتشر مقطع فيديو جديد يوثق بصق عشرات الإسرائيليين المتطرفين من اليهود المتدينين بشكل مستفز نحو المسيحيين والكنائس في القدس المحتلة.

ويظهر الفيديو مجموعة من المسيحيين يغادرون الكنيسة في شارع باب الأسباط، وهم يحملون صليبا كبيرا، في الوقت الذي كانت تجري فيه مسيرة ضمن طقوس تلمودية يهودية في محيط الحرم القدسي، و"عندما لاحظ اليهود وجود المسيحيين بدأوا بالبصق عليهم، وبصق معظمهم على الأرض بجانبهم".

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير مساء الاثنين، بأن هذه الحوادث وقعت خلال اليومين الأخيرين خلال احتفالات "عيد العرش" اليهودي، حيث توافد عدد كبير من اليهود المتدينين إلى البلدة القديمة في القدس وصولا إلى حائط البراق لأداء طقوس تلمودية.

ونقلت الصحيفة تصريحات مسؤولين في كنائس القدس، حيث شهدوا تصاعدا ملحوظا في هذه الظاهرة المثيرة للقلق في الفترة الأخيرة.

https://x.com/nirhasson/status/1708833385819328700?s=20