هيئة الدواء تشارك في النسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة بالمغرب

شارك رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام، في النسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة المنعقد في المغرب، حيث عرض خلال جلسات المنتدى، رؤية الهيئة والخدمات التي تقدمها في مجال توطين صناعة اللقاحات في مصر؛ وخاصة اتجاه هيئة الدواء المصرية للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.



وأوضحت الهيئة - في بيان لها اليوم- أنه خلال المنتدى، تم استعراض القدرات التصنيعية، وخطط التوسع الحالية في الصناعات المحلية والإقليمية، وخاصة صناعة اللقاحات بالقارة الإفريقية.

ويعد المنتدى بمثابة الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوزارية على مستوى القارة الإفريقية، المنوطة بدراسة إنشاء منصة خاصة بالتصنيع الدوائي في إفريقيا وخاصة تصنيع اللقاحات بهدف إنتاج 40% من احتياجات القارة من اللقاحات بحلول عام 2040، وكذا وضع آلية شراء موحدة للقارة من المستحضرات الطبية، وخاصة اللقاحات لضمان توحيد معايير الجودة والفعالية والمأمونية.

تأتي مشاركة هيئة الدواء في ضوء الحرص على تعميق العلاقات، وتعزيز آفاق التعاون مع الدول العربية والإفريقية، وكذلك حرصها على مشاركة خبراتها في مجال توطين وصناعة اللقاحات الإستراتيجية.