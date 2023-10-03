50 عاما على انتصارات أكتوبر .. محافظ جنوب سيناء يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري

قام محافظ جنوب سيناء خالد فودة، صباح اليوم /الثلاثاء/ بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بميدان المحافظة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من مشايخ القبائل.



وتضمنت الاحتفالية عزف السلام الوطني، والوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، وردد طلاب المدارس الأغاني الوطنية وبعض العروض الرياضية، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري.



وقدم المحافظ -وفقا لبيان- التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري، وجموع مواطني المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا أن إحياء هذه الذكرى يغرس في نفوس الأجيال المقبلة قيم الوطنية وحب الوطن والحفاظ عليه، ويبرز لهم الجهود التي قامت بها القوات المسلحة، والتي مازالت تقوم بها من أجل أمن واستقرار الوطن والحفاظ على كل حبة رمل فيه.



وأكد أن الدولة تحرص على إحياء هذه الذكرى سنويًا سواء من خلال الاحتفالات التي تقام بكافة محافظات مصر وليس سيناء فقط، أو بتخصيص الحصة الأولى للحديث عن جسارة وشجاعة القوات المسلحة المصرية، وإصرارها على التضحية بكل ما هو نفيس وغالي من أجل استرداد سيناء، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء.



وأوضح فودة أن القوات المسلحة المصرية تقدم كل يوم نماذج مشرفة للوطن، لكونها كانت ولا تزال هي عين مصر الساهرة على حماية أبنائها وأرضها، مقدمًا التحية والشكر لرجال القوات المسلحة، على التضحيات التي يبذلونها من أجل استقرار البلاد، كما قدم التهنئة لأسر شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء هذا الوطن العظيم.