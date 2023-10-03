اتحاد عمال مصر يستقبل وفد اللجنة الوطنية السعودية لبحث عدد من القضايا

استقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، وفدا من اللجنه الوطنية السعودية لزيارة اتحاد عمال مصر، وعقد عدد من المناقشات.

وقدم وفد اللجنة الوطنية السعودية تحيات رئيس اللجنة الوطنية المهندس ناصر الجريدلي، مؤكدين عمق العلاقات بين الاتحاد العام، كما رحب محمد جبران وأعضاء المجلس بالضيوف متمنيين لهم إقامة طيبة وزيارة سعيدة مع إتاحة الاستفادة من كيان الاتحاد في جميع المجالات.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن اللقاء تناول عددا من المناقشات المتبادلة والتشاور والحوار بينهما في كافة القضايا العمالية التي تهم الجانبين والاتفاق على إعداد برامج تدريبية ودورات ثقافية مشتركة بين الجانبين والتنسيق في المواقف والآراء في كافة المحافل والمنتديات العربية والإقليمية والدولية الخاصة ببحث الأمور التي تهم الطبقة العاملة في البلدين.

حضور اللقاء عبد المنعم الجمل، نائب الرئيس، وهشام المهيري، نائب الرئيس، ومجدي البدوي، نائب الرئيس، وعيد مرسال، الأمين العام، وهشام رضوان، أمين الصندوق، ومحمد حنفي، عضو مجلس الإدارة، واحمد عاطف، وعماد شريف مستشار منظمة العمل العربية.