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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 255 موظفا من غير المنضبطين إلى التحقيق

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إحالة 255 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، ومن بينهم مسئولو وحدات خدمية وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية أثناء حملات المرور بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن منية النصر وبلقاس والمطرية وطلخا. 


وذكرت محافظة الدقهلية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المحافظ أصدر القرار بعد إطلاعه على التقارير التي أعدها مدير ادارة المتابعة الحسين البغدادي، وعرضها مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة باسم الشريف، حول نتائج حملات المرور الميداني على عدد من الوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.


وأشار البيان إلى أن التقارير أوضحت أن الذين تمت إحالتهم للتحقيق هم: 236 من العاملين بقطاع الصحة في الوحدات الصحية لقرى (ميت عاصم وميت الخولي ومستشفي منية النصر المركزي بمركز ومدينة منية النصر وبقري تل عميرة وبسنديلة واحمدية ابو الفتوح بمركز بلقاس ومستشفي طلخا المركزي ووحدة رعاية الامومة بالعقبين ومستشفي المطرية المركزي)، كما شمل القرار 9 من العاملين بمراكز الشباب منهم مسئولو مراكز شباب حلاوه وكفر الغنامة ببلقاس ومركز شباب دميرة بطلخا والتي وجدت جميعها مغلقة وأيضا عاملين بمركز شباب المنيل ومركز شباب كفر دميرة الجديد متغيبين ومنصرفين بدون إذن رسمي، وشمل القرار أيضا 10 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الادارة البيطرية بمنية النصر والادارة البيطرية بالمطرية.


وفي شأن آخر، أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، رفع درجة الاستعدا لمواجهة الأمطار المحتملة وتغير المناخ خلال فصل الشتاء.


وذكر بيان أصدرته المحافظة اليوم أن المحافظ حرص على متابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الامديد في تنفيذ محاكاة التصدي لإحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق وأعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة اعمال الكهرباء.


وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار، وأنه أصدر تكليفا للإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الإجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة.
 

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