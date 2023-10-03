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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة: الرئيس السيسي يولي التعليم اهتماما كبيرا

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم ا خاصة مع الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي بمصر من خلال دعم الجامعات القائمة والتوسع لإنشاء جامعات جديدة تكنولوجية وأهلية بجانب عقد شراكات لتوفير منح لأبنائنا الطلاب وبرامج التمويل التي تستهدف جميعها تحسين جودة التعليم.


جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم /الثلاثاء/، انتظام الدراسة والمحاضرات بكافة كليات ومنشآت الجامعة بالكليات بالعام الجامعي الجديد.


وأعرب رئيس الجامعة، عن تهنئته لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الفرق المختلفة والعاملين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف والاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر 73 متمنياً لجميع منسوبيها التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.


وأكد خاطر أن جامعة المنصورة خطت خطوات كبيرة في عملية الرقمنة وحصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في التحول الرقمي وتعمل على الإعداد الرقمي لخريجي الجامعة لتأهيلهم لسوق العمل.

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