عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا: فحص 538 مواطنا ضمن قافلة طبية بنقادة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية لقرية حاجر طوخ بنقادة في قنا، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 538 مواطنًا.


وقال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إن القافلة شارك فيها نخبة من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب إلى جانب متخصصين من مركز عزيمة للإدمان بقنا وتم الكشف والعلاج والتحويلات للمستشفيات الجامعية للحالات المرضية، كما قام متطوعو صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع.


من جهة أخرى، شهد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، وعميد كلية الطب الدكتور علي عبد الرحمن غويل، احتفال جامعة جنوب الوادي الأهلية بانطلاق العام الجامعي الدراسي الجديد 2023/2024، ومراسم تحية العلم.


وأكد عكاوي، أن الجامعة مكان للتعلم والتحصيل الدراسي، مشددًا على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تشكل نصف شخصية الطالب وأنها تُنمي الأداء التنافسي من أجل تحقيق المزيد من الجودة، كما أنها استثمار جيد لوقت الطالب لذا يجب عليه الاستفادة من مهاراته وتطويرها وبناء قدراته.


وكرم الدكتور أحمد عكاوي، الطلاب الفائزين بالنشاط الصيفي، في مجالات تنس الطاولة والشطرنج والتصوير الفوتوغرافي وتقديم الجوائز إليهم، كما تضمنت فعاليات اليوم معرضًا للرسم وألعابًا رياضية وترويحية للطلاب تحت إشراف رعاية طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية وتنفيذ أحمد وحيد مدير رعاية الطلاب واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الغرف التجارية تزف بشرى بشأن أسعار السلع الفترة المقبلة

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

اغتنم الفرصة.. شهادة إدخار جديدة بعائد 65%| تفاصيل

ترشيحاتنا

لحقت بوالدها بعد ساعات| الأحزان تجتاح السعودية بعد مصرع السهيمي ورضيعته.. السوشيال تتحول لدفتر عزاء

سعره هينزل.. الغرف التجارية يوجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن شراء الأرز|فيديو

يبقي مش هيقول حاجة.. الرئيس السيسي يمازح أمل الحناوي بسبب وزير الصحة

اشتية: من يؤمن بحل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطين

وفاة امرأة.. فيروس غرب النيل يثير الذعر في أمريكا

وظائف خالية بوزارة الأوقاف.. قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب التعرض للتسمم الغذائي .. 3 طرق آمنة لفك تجميد الدجاج 

لماذا تخلي جيفارا عن جنسيته الكوبية؟.. تفاصيل تاريخية مدهشة

تحسن وظائف المخ.. اكتشف أقوى الأطعمة لتقوية الذاكرة

بعد ظهورها مع المغنى الشعبي عنبه.. إطلالات أثارت الجدل للفنانة مايان السيد

فيديو

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ