قنا: فحص 538 مواطنا ضمن قافلة طبية بنقادة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية لقرية حاجر طوخ بنقادة في قنا، في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 538 مواطنًا.



وقال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إن القافلة شارك فيها نخبة من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب إلى جانب متخصصين من مركز عزيمة للإدمان بقنا وتم الكشف والعلاج والتحويلات للمستشفيات الجامعية للحالات المرضية، كما قام متطوعو صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الإدمان على الصحة والأسرة والمجتمع.



من جهة أخرى، شهد رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، وعميد كلية الطب الدكتور علي عبد الرحمن غويل، احتفال جامعة جنوب الوادي الأهلية بانطلاق العام الجامعي الدراسي الجديد 2023/2024، ومراسم تحية العلم.



وأكد عكاوي، أن الجامعة مكان للتعلم والتحصيل الدراسي، مشددًا على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تشكل نصف شخصية الطالب وأنها تُنمي الأداء التنافسي من أجل تحقيق المزيد من الجودة، كما أنها استثمار جيد لوقت الطالب لذا يجب عليه الاستفادة من مهاراته وتطويرها وبناء قدراته.



وكرم الدكتور أحمد عكاوي، الطلاب الفائزين بالنشاط الصيفي، في مجالات تنس الطاولة والشطرنج والتصوير الفوتوغرافي وتقديم الجوائز إليهم، كما تضمنت فعاليات اليوم معرضًا للرسم وألعابًا رياضية وترويحية للطلاب تحت إشراف رعاية طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية وتنفيذ أحمد وحيد مدير رعاية الطلاب واتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.