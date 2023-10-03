حملات مكبرة لإزالة التعديات بعدة مراكز بالدقهلية

شنت الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، تنفيذًا لتكليفات المحافظ، الدكتور أيمن مختار، بتضافر جهود جميع الأجهزة للتصدي للمخالفات وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



وذكرت المحافظة - في بيان صحفي، اليوم/الثلاثاء/ - أن المحافظ حرص على متابعة جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن طلخا وتمى الأمديد والسنبلاوين؛ لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.



وأكد المحافظ أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع في التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات في هذا الشأن للجهات المعنية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.



ففي مركز ومدينة طلخا، قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة بلوك خارج الحيز العمراني مخالف لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية على مساحة 130 مترًا مربعًا بقرية كفور العرب التابعة للوحدة المحلية بدميرة مركز طلخا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفي مركز ومدينة تمى الأمديد، قال المحاسب سيد النخيلي رئيس المركز والمدينة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة سور مخالف بالطوب الدبش الأبيض بداخلة غرفتين بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بناحية قرية الربع على مساحه 120م2 وكذا إزالة سور مقام بالدبش الأبيض بطول 60 م بناحية دعبس بالملاك وتمت الإزالة على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة إنه تمت متابعة تنفيذ أعمال إزالة فورية في المهد بنطاق الوحدة القروية بميت غريطة عبارة عن قواعد خرسانية أسمنتية وسمل على مساحة (20) سهمًا، خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة الفورية في المهد ومتابعة تنفيذ إزالة في المهد لأحد المواطنين بقرية كفر عزام التابعة للوحدة القروية بكفر غنام لقيامه بالشروع والتعدي على الأرض الزراعية ببناء مقبرتين على مساحة 9 أمتار وتمت الإزالة على نفقة المخالف.



وأوضح أنه تمت متابعة تنفيذ إزالة في المهد لأحد المواطنين بناحية قرية طوخ الأقلام بإزالة بروز لأحد منازل أملاك الدولة بالقرية عبارة عن بناء تندة وبروز متر في الشارع الرئيسي بعرض 2.5 وبارتفاع 2.5 متر بالتعدي على الشارع وخط التنظيم وأملاك الدولة وقد تمت الإزالة على نفقة المواطن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.



من جهة أخرى، قال رئيس مدينة جمصة أحمد حمدي، إنه تم المرور على المدرسة الإبتدائية بالمدينة لتفقد محيط المدرسة والفصول ودورات المياه مع بدء العام الدراسي الجديد، كما تم تكثيف أعمال النظافة وتمهيد طريق المدرسة، بجانب متابعة أعمال رفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل بالمدينة حيث شملت الأعمال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والنخل واستخدام السيارة المكنسية، كما استمرت أعمال القضاء على البرك والمستنقعات بـ 15 مايو وتشغيل أجهزه الملاريا للقضاء على الذباب والناموس، فضلاً عن رفع الاشغالات من الشوارع من أجل تسيير الحركة المرورية.



وكان المحافظ أكد على متابعته الشخصية يوميًا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء، وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين.