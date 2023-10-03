عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة الصومالي يزور معرض"بيزنس يا شباب"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الصومالي يزور معرض"بيزنس يا شباب"

زار محمد بري محمود وزير الشباب والرياضة بدولة الصومال؛ معرض "بيزنس ياشباب" للمنتجات الحرفية واليدوية، المقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة 150 عارضا من شباب مراكز الشباب.


وتنفذ المعرض، الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي وحتى 4 أكتوبر الجاري، في استاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.


واطلع وزير الشباب والرياضة الصومالي والوفد المرافق له على كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض، مشيداً بالمنتجات الموجودة داخل المعرض، وفكرة إنشائه والتي استهدفت شبابا تم تدريبهم داخل مراكز الشباب، مقدماً الشكر لوزير الشباب المصري الدكتور أشرف صبحي على دعمه للشباب والمجهودات التي يبذلها في خدمة الشباب على المستوى المحلي والعربي.


ورافق الوزير الصومالي كل من عبدالرحيم ورسمة ديرية المدير العام، وفهد علي حسن المستشار، وعلي عبدي محمد رئيس اتحاد الصومال لكرة القدم.


وكان في استقبال الوفد منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ونانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.


ويأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب أصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.


ويضم المعرض منتجات شباب مراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، والجوبلان، والخزف، والخشب، والرمل، والخوص، والكروشيه، والنحاس، والعرجون، وخيوط الصوف والحرير والمكرمية، والفخار، والإيبوكس، والزجاج، والشموع، والبامبو، والصدف" وتتوفر للجمهور باسعار مناسبة للجميع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

ترشيحاتنا

أبو الغيط: 222 قاذفة مصرية قصفت جبهة العدو الساعة 2 ظهر 6 أكتوبر

دولتان في بريكس تعلنان عن أول عملية تجارية باستخدام العملات الوطنية

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

أول ساعتين في حرب أكتوبر.. أبو الغيط يكشف أسرارا جديدة ليوم النصر

الوفد: ‏عبد السند يمامة حصل على تأييد 26 نائبا لخوض انتخابات الرئاسة

مركز لوجيستي إقليمي ودولي .. الحكومة: نتخذ تدابير لتيسير الإفراج الجمركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ