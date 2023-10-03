وزير الرياضة الصومالي يزور معرض"بيزنس يا شباب"

زار محمد بري محمود وزير الشباب والرياضة بدولة الصومال؛ معرض "بيزنس ياشباب" للمنتجات الحرفية واليدوية، المقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة 150 عارضا من شباب مراكز الشباب.



وتنفذ المعرض، الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي وحتى 4 أكتوبر الجاري، في استاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.



واطلع وزير الشباب والرياضة الصومالي والوفد المرافق له على كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض، مشيداً بالمنتجات الموجودة داخل المعرض، وفكرة إنشائه والتي استهدفت شبابا تم تدريبهم داخل مراكز الشباب، مقدماً الشكر لوزير الشباب المصري الدكتور أشرف صبحي على دعمه للشباب والمجهودات التي يبذلها في خدمة الشباب على المستوى المحلي والعربي.



ورافق الوزير الصومالي كل من عبدالرحيم ورسمة ديرية المدير العام، وفهد علي حسن المستشار، وعلي عبدي محمد رئيس اتحاد الصومال لكرة القدم.



وكان في استقبال الوفد منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ونانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية.



ويأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب أصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.



ويضم المعرض منتجات شباب مراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، والجوبلان، والخزف، والخشب، والرمل، والخوص، والكروشيه، والنحاس، والعرجون، وخيوط الصوف والحرير والمكرمية، والفخار، والإيبوكس، والزجاج، والشموع، والبامبو، والصدف" وتتوفر للجمهور باسعار مناسبة للجميع.