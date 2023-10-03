حازم عمر يجرى الكشف الطبي غدا لاستكمال أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل حزب الشعب الجمهورى أن المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى والمرشح الرئاسى المحتمل سوف يتوجه غدا لإجراء الكشف الطبي لاستكمال اوراق ترشحة لانتخابات الرئاسة.

تزكية 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب

وحصل حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل، عن حزب الشعب الجمهوري، على تزكية 44 نائبًا من أعضاء مجلس النواب، وذلك لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، قد قدم استقالته من مجلس الشيوخ، الذي كان يشغل داخله منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، استعدادا لتقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024.

ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار رقم 5 لسنة 2023، بفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024.

وجاء في المادة الأولى يفتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية وتقدم طلبات الترشح على النموذج المعد لذلك بمقر الهيئة الكائن 110 ش قصر النيل ـ قسم قصر النيلـ محافظة القاهرة اعتبارا من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 14 أكتوبر.