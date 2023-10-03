محافظ أسيوط يؤكد أهمية مشروع "ابنتي الغالية" في نشر وتعميق السلام المجتمعي

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية مشروع "ابنتي الغالية" الممول من هيئة "كوبتك اورفانز" لنشر وتعميق السلام المجتمعي بالمجتمع وهو ما يظهر جلياً في نماذج النجاح من الفتيات المُستفيدات من المشروع التي تم استعراضها خلال الحفل الختامي للمشروع.



وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية وتنفيذ المزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تحد من بعض العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع وتعمل على تغيرها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتشجيعهم للمشاركة الإيجابية الفاعلة.



وأشار المحافظ -خلال مشاركته اليوم الثلاثاء بالحفل الختامي لأنشطة مشروع "ابنتي الغالية"- إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي ، بجانب توفير بيئة آمنة للأطفال منهن في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.



بدأ الحفل بعزف السلام الوطني ثم تقديم بعض الفقرات والعروض الاستعراضية وعرض لبعض قصص نجاح الفتيات بالمشروع وأهم المبادرات المجتمعية للفتيات واستعراض فيلم تسجيلي عن مراحل تنفيذه.



وفي نهاية الاحتفالية ؛ تم تسليم دروع تذكارية للمحافظ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتوزيع شهادات تقدير وتكريم لبعض القيادات والفتيات المشاركة في المشروع والجمعيات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني ثم التقط الجميع الصور التذكارية.