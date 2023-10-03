عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد أهمية مشروع "ابنتي الغالية" في نشر وتعميق السلام المجتمعي

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أهمية مشروع "ابنتي الغالية" الممول من هيئة "كوبتك اورفانز" لنشر وتعميق السلام المجتمعي بالمجتمع وهو ما يظهر جلياً في نماذج النجاح من الفتيات المُستفيدات من المشروع التي تم استعراضها خلال الحفل الختامي للمشروع.


وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم مسيرة التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية وتنفيذ المزيد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تحد من بعض العادات والتقاليد الخاطئة في المجتمع وتعمل على تغيرها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتشجيعهم للمشاركة الإيجابية الفاعلة.


وأشار المحافظ -خلال مشاركته اليوم الثلاثاء بالحفل الختامي لأنشطة مشروع "ابنتي الغالية"- إلى أهمية دعم الفتيات وتأهيلهن ليصبحن قادة قادرات على خدمة بلادهن وإحداث تغيير إيجابي ، بجانب توفير بيئة آمنة للأطفال منهن في المشروع وتدريبهن وتأهيلهن لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تواجههن في المجتمع وكيفية ايجاد الحلول لها ما يحقق التقدم للجميع في المجال الدراسي والشخصي والاجتماعي.


بدأ الحفل بعزف السلام الوطني ثم تقديم بعض الفقرات والعروض الاستعراضية وعرض لبعض قصص نجاح الفتيات بالمشروع وأهم المبادرات المجتمعية للفتيات واستعراض فيلم تسجيلي عن مراحل تنفيذه.


وفي نهاية الاحتفالية ؛ تم تسليم دروع تذكارية للمحافظ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وتوزيع شهادات تقدير وتكريم لبعض القيادات والفتيات المشاركة في المشروع والجمعيات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني ثم التقط الجميع الصور التذكارية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

ترشيحاتنا

الجيش العراقي: لن نقبل بأي تجاوزات على أراضينا وسيادتنا خط أحمر

بدون أوفربرايس.. رسالة هامة من مبادرة إحلال السيارات للمصريين

اختناق 45 طالبا في الأردن.. ومدير المدرسة يكشف التفاصيل

أنقذتها أمريكا.. موقع عبري يكشف خسائر إسرائيل الفادحة في أول أيام حرب أكتوبر

عائد من واجب عزاء| تفاصيل نجاة نقيب المهندسين من حادث مروع.. تصادم سيارات بطول 300 متر

أسعار السلع الأساسية.. ماذا يحدث في الأسواق الأحد المقبل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلان فورنييه.. الكاتب الذي كتب روايته الوحيدة مولن الطويل وتوفي فما قصته؟

إلغاء المباراة| قصة تمثال تسبب في مشكلة بين اتحاد جدة وسيباهان الإيراني

الوقاية من فقر الدم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العجوة؟

علامة مبكرة في الأذن تكشف عن الإصابة ببعض أنواع السرطان.. احذرها

فيديو

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ