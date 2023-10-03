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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس قضايا الدولة يبحث التعاون مع محافظ القليوبية.. صور

صدى البلد

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الثلاثاء  بمقر رئاسة الهيئة بالمهندسين، الدكتور أيمن مختار ( محافظ الدقهلية)، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة، وقد وجه المحافظ الشكر للهيئة على ما يقوم به القسم القضائي للهيئة بالمحافظة من الدفاع المخلص عن المال والحق العام للمحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها. 
وقد حضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار / عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار/ محمد حسن الأمين العام.
والمستشار/ هانى محمد على رئيس المكتب الفني.
والمستشار/ محمود عرفات الأمين العام المساعد.
والمستشار/ أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشار/ إبراهيم عبد الجواد رئيس القسم القضائي بالمحافظة.
والمستشار/ وليد عناني الأمين العام المساعد.
وقد أعرب الدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار/ مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.
ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية، على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة والمحافظة لما فيه صالح الوطن.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة

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