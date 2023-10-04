عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة 8 متهمين بالشروع فى قتل 3 أشخاص بالعياط

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 8 متهمين بالشروع فى قتل 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم بمنطقة العياط.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، في يوم 4 أبريل الماضي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "م .ع"، و"إ .م"، و"ر .م"، قاصدين ترويعهم وغيرهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابعت التحقيقات، أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهو في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار على إثر خلاف بينهم، فبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم، إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".
 

محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

أنا أقدم منه.. نجم الزمالك يكشف حقيقة إهانته لـ إمام عاشور

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

موضوعات متعلقة

ننشر تشكيل لجنة تلقي شكاوي في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. مباحثات لتصويت المصريين في الخارج

الدستورية: كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالضرائب

الانتخابات الرئاسية 2024.. المواطنون يحررون توكيلات المرشحين لليوم التاسع

اليوم.. دعوى عدم دستورية مادتين فى قانون العقوبات

نظر دعوى عدم دستورية مادتين فى قانون العقوبات

اليوم.. الحكم فى دعوى بطلان لائحة صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب

اليوم.. محاكمة المتهمين بترويج عملات نقدية مزورة

ترشيحاتنا

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين في الدولة

إم جي RX-5 الجديدة تباع بأوفربرايس .. اعرف الأسعار

الانتخابات الرئاسية 2024.. المواطنين يحررون توكيلات المرشحين

اليوم .. المرافعة في محاكمة 43 متهمًا بـ«خلية العجوزة الإرهابية»

اتهام نجم مسلسل Game of Thrones بالاعتداء على الأطفال

كولر يطيح بـ 11 لاعبًا خارج مواجهة الأهلي وإنبي بكأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة دراماتيك.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان مايا دياب|شاهد

بملابس رياضية.. زوجة الحضري تبهر مُتابعيها عبر إنستجرام بهذه الإطلالة |شاهد

ظهور «شيطان الغبار» على المريخ.. مركبة بيرسيفيرانس تلتقط مشهدًا مذهلًا

طريقة عمل صوص المشروم للحوم والدجاج | بأسهل الخطوات

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ