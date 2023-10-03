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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش العراقي: لن نقبل بأي تجاوزات على أراضينا وسيادتنا خط أحمر

المتحدث بإسم القائد
المتحدث بإسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحي رسول

أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحي رسول، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 أن سيادة العراق خط أحمر ولن نقبل بأي تجاوزات على أراضينا.

 

وأضاف المتحدث باسم القائد العام للجيش العراقي، أن بغداد لا تقبل أن تكون منطلقا لأي عمل "إرهابي" ضد تركيا، في إشارة إلى تورط حزب العمال الكردستاني في الهجوم ضد وزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة، أمس الأول الأحد.

 

وأشار “رسول” في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أن العراق يتواصل مع تركيا بشأن "خروقاتها" في كردستان، مضيفا أنه يمكن أن نتوصل لاتفاق أمني مع أنقرة كما حدث مع طهران.

 

وتعرضت وزارة الداخلية التركية، إلى هجوم إرهابي أمس الأول الأحد، عن طريق شخصين استخدما القنابل، وأعلن حزب العمال الكردستاني مسئوليته عن الهجوم، وردت تركيا بشن ضربات جوية على مواقع الحزب في إقليم كردستان بشمال العراق.

العدوان التركي العراق اللواء يحي رسول سيادة العراق خط أحمر حزب العمال الكردستاني أنقرة

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الجيش العراقي: لن نقبل بأي تجاوزات على أراضينا وسيادتنا خط أحمر

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