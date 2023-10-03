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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أذربيجان تعلن القبض على الزعيم السابق لجمهورية ناجورنو كاراباخ

أذربيجان
أذربيجان

أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أن عناصر من جهاز أمن الدولة الأذربيجاني اعتقلوا أرايك هاروتيونيان، الزعيم السابق لجمهورية ناجورنو كاراباخ، لافته إلى أنه في طريقة حاليا إلى باكو.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت أذربيجان أن قوات الأمن اعتقلت اثنين من القادة السابقين لناجورنو كاراباخ وهما أركادي جوكاسيان وباكو ساهاكيان، ودافيت إيشخانيان الرئيس البرلماني السابق للجمهورية.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت السلطات الأذربيجانية عن اعتقال وزير الخارجية السابق ومساعد رئيس ناجورنو كاراباخ ديفيد بابايان، وكذلك اعتقال النائب السابق لقائد القوات الأرمينية في ناجورنو كاراباخ دافيت مانوكيان والرئيس السابق لحكومة ناجورنو كاراباخ روبن فاردانيان.

وفي 19 سبتمبر، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ، وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة. 

بدورها قالت أرمينيا إنه لا توجد قوات أرمينية في كاراباخ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق".

وفي 20 سبتمبر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنه تم التوصل إلى اتفاق بمشاركة قوات حفظ السلام الروسية لتعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في كاراباخ.

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