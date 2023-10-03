إحالتهما للجنايات.. مشرف مغسلة وربة منزل يعرضان رضيعة للبيع على فيسبوك

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مشرف مغسلة وربة منزل إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بخطف طفلة وعرضها للبيع علي وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفا بالتحايل طفلة حديثة الولادة؛ إذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم وجود معيل لها وابنائها، فعرضا عليها تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها وما أن تحصلا عليها حتى أنبئوها بوفاتها، ليقارفا جريمتهما فتمكنا بتلك الوسيلة من أقصاءها عن كنف والدتها.

كما تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر: إذ وبعد ارتكابهما للجريمة محل الوصف السابق مستغلين حالة الضعف والحاجة لدي والدتها ورغبتها في التخلص من عبئها المادي، فعرضا عليها تبني الصغيرة وما ان تحصلا عليها حتى عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي.

كما استخدما حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك". برقم هاتف محمول محدد – في ارتكاب الجريمة آنفة البيان.