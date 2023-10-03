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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استحالة يحاربوا.. أسرار التقرير الأمريكي عن مصر يوم 5 أكتوبر 73

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القوات العسكرية كانت تحتاج إلي 1000 طن معونات للمواجهة مع إسرائيل، موضحًا أن فتح العمرة لضباط القوات المسلحة المصرية كانت من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي.

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أبو الغيط: 222 قاذفة مصرية قصفت جبهة العدو الساعة 2 ظهر 6 أكتوبر

وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن تكليف مجندين أن يقوموا بالصيد في القناه الساعة الواحدة ونصف يوم الحرب كانت من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي، ويوم 5 أكتوبر تم عرض تقرير على كيسنجر بشأن أعداد مصر لعملية عسكرية لكن أمريكا أكدت استحالة حدوثه.

 

كل أجهزة مخابرات إسرائيل أكدت عدم وجود نية لعملية عسكرية مصرية ضد إسرائيل

 

وتابع: كل أجهزة مخابرات إسرائيل أكدت عدم وجود نية لعملية عسكرية مصرية ضد إسرائيل، وفي يوم 5 أكتوبر تقديرات أمريكا أنه لن يكون هناك عملية عسكرية من مصر، وفي أبريل تقرر لقاء في فرنسا بين مستشار الأمن القومي المصري والأمريكي من أجل الأرض المحتلة.

وأوضح أبو الغيط، أنه في شهر يوليو 73 كان مقررا أن تذهب مصر للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل إنهاء احتلال إسرائيل، موضحًا أن أمريكا وإسرائيل كانتا تري أن مصر «بتهمبك» ولن تستطيع القيام بعمل عسكري. 

أكتوبر أحمد أبو الغيط الإعلامي أحمد موسى اكتوبر 73 الأمين العام لجامعة الدول التقرير الأمريكي الخداع الاستراتيجي السفير أحمد أبو الغيط ضباط القوات المسلحة

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